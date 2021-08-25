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«Пушкинскую карту» получат около 600 молодых жителей Подмосковья

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В Московской области около 600 жителей получат «Пушкинскую карту», сообщили в региональном парламенте. Речь идет о банковской карте, по которой можно посещать музеи.

Рассчитывать на получение карты могут жители с 14 до 22 лет. В этом году на нее начислят 3 тыс. рублей, а в следующем — 5 тыс. рублей.

Для этого необходимо установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура», зарегистрироваться и получить виртуальную банковскую карту «Мир» с возможностью подключения к смартфону.

Российское правительство выделило на первый этап программы 3,9 млрд рублей. В проекте примут участие более 10 тыс. учреждений культуры России. Только в Подмосковье к программе присоединились 47 музеев и театров.

«Пушкинская карта» позволяет посещать концерты классической музыки или спектакли. Пополнять ее нельзя, а если билет стоит дороже, можно доплатить за него из собственных средств.

Ранее сообщалось, что банком — оператором программы «Пушкинская карта» стал Почта Банк.

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