Авиакомпания в США будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200

Американская авиакомпания Delta Airlines намерена ежемесячно требовать по $200 с каждого непривитого от коронавируса сотрудника. Об этом со ссылкой на корпоративное письмо руководства авиаперевозчика сообщила 25 августа газета The Wall Street Journal.

По информации издания, ужесточение требований по иммунизации от COVID-19 связано с недавним решением Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США об окончательном одобрении к применению вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech.

«Знаю, что некоторые предпочли дождаться полного одобрения вакцин, и теперь, когда FDA полностью одобрило вакцину Pfizer, настало ваше время привиться», — цитирует газета главу Delta Airlines Эда Бастиана в его обращении к сотрудникам.

Руководство компании заявило, что с 12 сентября текущего года обяжет всех не прошедших вакцинацию работников на еженедельной основе проходить тестирование на наличие инфекции, а начиная с ноября они должны будут каждый месяц выплачивать пошлину в размере $200 с человека. При этом подразумевается, что собранные средства пойдут на оплату пребывания в стационарах сотрудников в случае их госпитализации с коронавирусом.

«Эти сборы также будут необходимы для того, чтобы снизить финансовые риски, которые представляет для нашей компании отказ от вакцинации», — констатировал Бастиан.

18 августа американский президент Джо Байден заявил о «пандемии непривитых» в США. Он отметил, что практически все случаи госпитализации с COVID-19 в стране приходятся на тех, кто не вакцинировался.

Ранее, 16 августа, издание New York Post со ссылкой на официальные лица сообщило, что администрация президента США объявит об обязательной вакцинации дополнительными бустерными дозами препарата от COVID-19 для всех, кто уже полностью привился двумя дозами вакцины.

4 августа Байден назвал пандемию коронавируса в стране трагедией и предупредил об ухудшении ситуации в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что в штатах с низким уровнем вакцинации в 10–20 раз больше случаев коронавируса.