Прямой эфир
Мир
Авиакомпания в США будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200
Мир
Австрия впервые подняла российский флаг над ведомством канцлера
Мир
США отдадут приоритет эвакуации своих военных из Афганистана
Общество
Россиян с иностранным гражданством примут на госслужбу «в исключительных случаях»
Мир
В Латвии демонтируют памятник советскому генералу Николаю Якунину
Мир
Президент Эстонии призвала сограждан не инвестировать в экономику Украины
Общество
День знаний в российских школах пройдет очно
Спорт
Путин поздравил российских паралимпийцев с золотыми медалями в Токио
Общество
Минпросвещения вдвое ускорило темпы капремонта городских и сельских школ

Приют для бездомных животных построят во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке появится новый муниципальный приют для бездомных животных. Глава города Константин Шестаков дал поручение дирекции общественных пространств разработать соответствующий проект. Предполагается, что в приюте будут вольеры и площадки для выгула. Там также оборудуют ветклинику, где отловленных животных вылечат и простерилизуют.

Уже известно, какой участок земли город отдаст под эти цели. Приют станет первым подобным учреждением, принадлежащим муниципалитету. Пока бездомными животными занимаются только волонтерские организации, пишет Vostokmedia.

Андрей Бабенко, создатель приюта «Друг Рич», с которым администрация заключила соглашение, рассказал, что бродячих собак отлавливают по заявкам местных жителей, обследуют на предмет болезней, стерилизуют и некоторое время держат в вольерах, давая возможность желающим забрать их домой. Каждая собака выводится на прогулки по расписанию.

Агентство отмечает, что вопрос безнадзорных животных всегда оставался острым для Владивостока. В течение шести лет администрации не удавалось найти желающих заключить контракт на отлов и содержание бродячих собак. Вопрос решился только в этом году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021