Приют для бездомных животных построят во Владивостоке

Во Владивостоке появится новый муниципальный приют для бездомных животных. Глава города Константин Шестаков дал поручение дирекции общественных пространств разработать соответствующий проект. Предполагается, что в приюте будут вольеры и площадки для выгула. Там также оборудуют ветклинику, где отловленных животных вылечат и простерилизуют.

Уже известно, какой участок земли город отдаст под эти цели. Приют станет первым подобным учреждением, принадлежащим муниципалитету. Пока бездомными животными занимаются только волонтерские организации, пишет Vostokmedia.

Андрей Бабенко, создатель приюта «Друг Рич», с которым администрация заключила соглашение, рассказал, что бродячих собак отлавливают по заявкам местных жителей, обследуют на предмет болезней, стерилизуют и некоторое время держат в вольерах, давая возможность желающим забрать их домой. Каждая собака выводится на прогулки по расписанию.

Агентство отмечает, что вопрос безнадзорных животных всегда оставался острым для Владивостока. В течение шести лет администрации не удавалось найти желающих заключить контракт на отлов и содержание бродячих собак. Вопрос решился только в этом году.