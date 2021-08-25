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Лесной пожар разгорелся на 8 га в Тольятти

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Пожар зафиксирован в 3-м квартале Тольяттинского участкового лесничества. Об этом сообщается в среду, 25 августа, в официальном сообществе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

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«В связи с порывистым ветром пожар быстро распространяется — по состоянию на 17:30 (16:30 мск) его площадь составила порядка 8 га», — говорится в сообщении.

Глава города Николай Ренц координирует работу оперативного штаба на месте. Для пожаротушения привлекаются бойлеры, бульдозеры и другая техника.

По данным регионального ГУ МЧС, для тушения пожара привлечены 77 человек, 24 единицы техники, в том числе 52 человека от МЧС РФ, 13 единиц техники. Ил-76 авиации МЧС России произвел одним вылетом два сброса по 21 т, остановив распространение огня, но пока локализацию не объявляли, передает НСН.

Ранее в этот день эвакуацию из-за природного пожара санатория-профилактория «Лесная сказка», где находятся 75 человек, включая 45 детей, начали готовить под Первоуральском в Свердловской области.

Позже спасатели рассказали, что лесной пожар под Первоуральском не представляет опасности базам отдыха и другим пунктам под деревней Хомутовка, угрозу распространения огня сняли, сообщается на сайте kp.ru.

24 августа в пресс-службе МЧС России сообщили, что природный пожар уничтожил почти треть Мордовского заповедника. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 10 тыс. га. При этом общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.

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