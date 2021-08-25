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Якутское кино покажут в рамках ВЭФа во Владивостоке

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Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума пройдут дни якутского кино. Показы состоятся с 1 по 3 сентября, рассказал первый замминистра культуры и духовного развития республики Владислав Лавочкин.

ИА SakhaNews уточняет, что на форуме покажут исторический фильм о жизни народа саха на рубеже XVI–XVII веков «Тыгын Дархан», комедии «Поспешивший» и «Агент Мамбо». Последняя картина, режиссером которой выступил Алексей Амбросьев-младший, признана самым кассовым фильмом якутского кинематографа.

Кроме того, будут организованы показы фильмов, вышедших в прокат в этом году. Это мелодрама «Потанцуй со мной» и военная драма «Рядовой Чээрин».

Агентство отмечает, что якутский кинематограф занимает третье место в России по уровню производства кинопродукции. В республике снимают по 8–10 картин в год. За последние 10 лет выпущено 95 полнометражных художественных фильмов различных жанров.

Работы режиссеров из Якутии за эти пять лет приняли участие в международных кинофестивалях в 13 странах мира.

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