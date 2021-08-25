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В Греции с 13 сентября введут ограничения для непривитых от коронавируса

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Минздрав Греции решил ужесточить антикоронавирусные требования в стране для ускорения темпов вакцинации граждан. Об этом 25 августа сообщила газета Kathimerini.

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Как объявил глава ведомства Василис Кикилиас, с 13 сентября 2021 по 31 марта 2022 года будут действовать меры общественного здравоохранения в отношении непривитых граждан. В частности, лицам без сертификата о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19 запретят вход в кафе, бары, рестораны, клубы и другие общественные заведения, а также развлекательные центры.

Непривитые могут посетить театры, музеи, а также тренажерные залы при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста, сделанного за 48 часов до мероприятия. Цена экспресс-тестов составит €10, сдать тест в лаборатории можно примерно за €20.

«Непривитые учителя и работники сферы туризма, общественного питания, телевидения, кино и театра будут проходить два теста в неделю», — говорится в сообщении.

Невакцинированные студенты будут проходить два бесплатных теста самопроверки в неделю и два лабораторных теста в неделю за свой счет.

«Также во всех общественных местах туристы и жители страны обязаны носить маски», — отмечает издание.

Отмечается, что уже около 53% населения Греции полностью вакцинировано, осенью власти страны намерены добиться показателя в 70%.

С 30 июня начали действовать измененные правила для въезда россиян в Грецию. Сертификаты о вакцинации российскими препаратами более не признаются, как и справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител.

Все россияне старше 12 лет, прибывающие в Грецию, обязаны перед въездом предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия 72 часа или экспресс-тест, сделанный максимум за 48 часов до отъезда. 10 июня Россия увеличила на взаимной основе количество авиарейсов в Грецию.

22 августа президент РФ Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19. Он также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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