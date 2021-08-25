Прямой эфир
Мир
Авиакомпания в США будет ежемесячно требовать с непривитых сотрудников по $200
Мир
Австрия впервые подняла российский флаг над ведомством канцлера
Мир
США отдадут приоритет эвакуации своих военных из Афганистана
Общество
Россиян с иностранным гражданством примут на госслужбу «в исключительных случаях»
Мир
В Латвии демонтируют памятник советскому генералу Николаю Якунину
Мир
Президент Эстонии призвала сограждан не инвестировать в экономику Украины
Общество
День знаний в российских школах пройдет очно
Спорт
Путин поздравил российских паралимпийцев с золотыми медалями в Токио
Общество
Минпросвещения вдвое ускорило темпы капремонта городских и сельских школ

Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный артист России Лаврентий Сорокин ушел из жизни в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в академическом молодежном театре «Глобус».

«На 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Лаврентий Анатольевич Сорокин. Коллектив новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Лаврентий Анатольевич Сорокин родился 3 ноября 1960 года.

Артист служил в Оренбургском областном драматическом театре им. М. Горького и Норильском Заполярном театре драмы им. В. Маяковского, где три раза становился лауреатом межрегионального театрального фестиваля «Сибирский транзит».

В 2010 году поступил на службу в Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», где сыграл в множестве спектаклей, в том числе в «Ревизоре» Н. Гоголя, «Крейцеровой сонате» Л. Толстого, «Лесу» А. Островского и др.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021