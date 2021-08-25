Умер заслуженный артист России Лаврентий Сорокин

Заслуженный артист России Лаврентий Сорокин ушел из жизни в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в академическом молодежном театре «Глобус».

«На 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный артист России Лаврентий Анатольевич Сорокин. Коллектив новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Лаврентий Анатольевич Сорокин родился 3 ноября 1960 года.

Артист служил в Оренбургском областном драматическом театре им. М. Горького и Норильском Заполярном театре драмы им. В. Маяковского, где три раза становился лауреатом межрегионального театрального фестиваля «Сибирский транзит».

В 2010 году поступил на службу в Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», где сыграл в множестве спектаклей, в том числе в «Ревизоре» Н. Гоголя, «Крейцеровой сонате» Л. Толстого, «Лесу» А. Островского и др.