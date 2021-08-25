Актеры Театра Ермоловой обратились к главе Минкультуры РФ за помощью

Артисты Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой обратились к главе Минкультуры РФ Ольге Любимовой за помощью. Об этом сообщает в среду, 25 августа, телеканал РЕН ТВ.

«Уважаемая Ольга Борисовна! Мы, актеры ГБУК г. Москвы «МДТ им. М.Н. Ермоловой», попавшие в список на увольнение, просим Вас о личной встрече в связи с тем, что происходит в нашем театре. И поскольку администрация разместила на сайте театра свой официальный комментарий по поводу происходящего, мы хотим, чтобы Вы знали и наш ответ на этот официальный комментарий», — указано в заявлении актеров.

Артисты уточнили, что руководство организации даже в официальном ответе прикрывает свои «возмутительные решения красивыми словами». По их словам, нельзя назвать «кадровыми изменениями» сокращение штата и увольнение около 20 артистов.

В то же время актеры обращают внимание на дезинформацию со стороны театра. Они напомнили о том, что изначально в список увольняемых попал 21 человек, «не участвующий в жизни коллектива и не проявляющий себя в театре».

Однако, по словам самих артистов, множество людей были задействованы в постановках, которые шли на сцене театра. В частности, в «Гамлете», «Процессе» и «Утюгах».

«Спектакли с участием этих артистов, по странному совпадению, были сняты за полтора месяца до окончания сезона. Не для того ли, чтобы иметь возможность обосновать увольнение «незанятостью» в репертуаре? Стоит заметить, что в спектаклях «Утюги» и «Процесс» ныне увольняемые играли главные роли и роли первого плана», — подчеркнули в обращении актеры.

В письме к главе Минкультуры РФ также указано, что после прихода нового руководства другие артисты участвовали в спектаклях как старого, так и нового репертуара. Однако, несмотря на это, администрация вскоре сняла их.

«Мы уже не говорим о том, что многие предлагали самостоятельные работы, готовили моноспектакли, но ни одна инициатива не была поддержана теми, от кого это зависело», — отмечается в обращении.

Вместе с тем артисты добавили, что они собрали достаточно документов, указывающих на то, что их профессиональные и трудовые права неоднократно и массово нарушали. Они подчеркнули свое намерение обращаться в контролирующие органы и в суд.

Накануне актеры из Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой заявили, что хотят проведения проверок в организации. Актриса Елена Калинина указала на неэтичные, по ее мнению, заявления о несоответствии некоторых артистов должности.

При этом директор театра Сергей Кузоятов в тот же день сообщил, что организация сократит 18 артистов. Информация СМИ о том, что театр якобы планирует уволить 29 сотрудников, не соответствует действительности, отметил он.

21 августа уволенные из Театра Ермоловой артисты обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку по факту сокращения численности штата актеров.

Артисты предположили, что массовое увольнение было спланировано заранее и сдерживалось только присутствием в театре прежнего художественного руководителя Владимира Андреева. Также они отметили, что в театре было снято с репертуара почти 90% спектаклей. Помимо этого они заметили крупные траты театра на «спектакли-однодневки».

Тогда же актриса Василиса Пьявко заявила, что Театр Ермоловой не испытывает экономических трудностей, у него есть возможность заработать даже в пандемию. По словам актрисы, закупки театра растут год от года. Как рассказала артистка, актеры театра ранее обнаружили, что Олег Меньшиков, будучи директором, сам себя нанимает как стороннего артиста и исполняет роли в театре.

На следующий день стало известно, что Меньшиков сложил с себя полномочия директора Театра Ермоловой еще до скандала с увольнениями артистов. При этом уточнялось, что актер остался в коллективе, он будет художественным руководителем. Он также не стал комментировать увольнения в театре.

В Кремле же в понедельник заявили, что не собираются вмешиваться в происходящее, и посоветовали направить вопрос о кадровых изменениях в театре в Министерство культуры.