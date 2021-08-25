На подтопленных территориях Приамурья не зафиксировали краж

Хищений имущества на подтопленных территориях Амурской области не произошло, несмотря на то что некоторые вещи местных жителей оставались без присмотра продолжительное время. Сейчас в пострадавших от паводка населенных пунктах работают 89 полицейских. Они пресекают попытки мародеров «поживиться» чужими вещами.

Как рассказали Амурской службе новостей в амурском УМВД, полицейские в усиленном порядке патрулируют улицы сел, следят за порядком в пунктах временного размещения граждан. Они разъясняют жителям порядок действий при ЧС. Инспекторы ГИБДД обеспечивают безопасность движения на подтопленных дорогах, помогают в проведении аварийно-спасательных работ.

По данным на 25 августа, подтопленными остаются более 50 жилых домов и 540 приусадебных участков в 24 населенных пунктах в 14 муниципалитетах. Также частично подтоплено 23 участка автомобильных дорог, повреждено три моста. Семь населенных пунктов остаются без транспортного сообщения.