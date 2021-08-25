Десять спортзалов в Приморском крае отремонтировали за 27 млн рублей

В 10 муниципалитетах Приморского края отремонтировали 10 школьных спортзалов. Работы выполнялись по нацпроекту «Образование». На эти цели было выделено около 27 млн рублей.

Рабочие привели в порядок крыши, выровняли стены, заменили систему отопления, двери и окна. Кроме того, для спортзалов закупили инвентарь и смонтировали новое оборудование. Как отмечает ИА PrimaMedia, многие спортзалы не видели ремонта десятки лет.

В краевом министерстве образования рассказали, что отремонтированные спортплощадки смогут посещать не только ученики этих школ, но и местные жители, которые захотят посещать спортивные секции.

В Приморском крае до 2024 года планируется отремонтировать спортивные залы в 48 школах. Помещения не только приведут в порядок, но и оснастят необходимым оборудованием.

В начале августа сообщалось о финансовой поддержке учреждений культуры в селах Приморского края в рамках нацпроекта «Культура». Ранее был проведен конкурс, по итогам которого были выбраны 10 организаций. Каждой достанется 100 тыс. рублей.