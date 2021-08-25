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«Оператор ГТС Украины» выразил желание управлять «Северным потоком – 2»

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«Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» намерен предложить свои услуги по управлению «Северным потоком – 2», чтобы проект выполнил условия газовой директивы Евросоюза. Об этом заявил глава компании Сергей Макогон, отвечая на вопрос подписчика на странице в Facebook.

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По его словам, украинская компания предложит свои услуги как независимый от РФ оператор. Решение немецкого суда о требованиях к оператору он назвал долгожданным и важным.

«Газопровод North Flow 2 не освобожден от правил Евросоюза, требующих, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа, чтобы обеспечить честную конкуренцию, решил немецкий суд в среду», — написал Макогон. Как он напомнил, на этом настаивала украинская сторона в переговорах.

Ранее в этот день стало известно, что Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока – 2», проиграла в суде ФРГ дело об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Евросоюза. В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

В ходе разбирательства в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Nord Stream 2 AG сама примет решение о дальнейших действиях. По его словам, проект призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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