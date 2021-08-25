Путин объявил благодарность коллективу «Союзмультфильма»

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу киностудии «Союзмультфильм». Соответствующее распоряжение опубликовано в среду, 25 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента России коллективу федерального государственного унитарного предприятия «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм», город Москва», — говорится в тексте.

В октябре прошлого года глава государства объявил благодарность музыканту Юрию Лозе за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность, передает RT.

В сентябре Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета за большой вклад в развитие культуры и искусства.