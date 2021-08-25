Прямой эфир
Мир
Президент Эстонии призвала сограждан не инвестировать в экономику Украины
Общество
День знаний в российских школах пройдет очно
Спорт
Путин поздравил российских паралимпийцев с золотыми медалями в Токио
Общество
Минпросвещения вдвое ускорило темпы капремонта городских и сельских школ
Мир
Россия поставила в Африку и Казахстан боевые машины «Терминатор»
Общество
Путин заявил о необходимости модернизации системы образования в России
Спорт
Путин анонсировал проведение в сентябре заседания совета по развитию спорта
Мир
В ФРГ отметили возможность Nord Stream 2 AG оспорить решение суда
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России

В Дагестане нашли тело одного из унесенных селевым потоком людей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дагестане было найдено тело человека, унесенного селевым потоком. Об этом в среду, 25 августа, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану Тамила Газимагомедова.

«Спасатели нашли одного человека, которого накануне унесло селевым потоком», — рассказала она ТАСС.

Отмечается, что на данный момент тело находится на опознании.

Днем ранее два туриста из Москвы и Петербурга пропали из-за подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя, группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. На поиски пропавших из аэропорта Махачкалы вылетел борт Ми-8, к поискам подключились спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана, кинологи, сотрудники полиции и местные жители.

Также в селе Хаджалмахи Левашинского района селевыми потоками унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились мать и сын, а в селе Куппа унесло «Газель» с мужчиной внутри. Позднее грузовик нашли в 300 м от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу.

Мощный селевой поток сошел в Дагестане. Он повредил газопровод в Левашинском районе, в результате чего почти 1 тыс. жилых домов и более 4,5 тыс. человек остались без газа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021