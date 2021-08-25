В Дагестане нашли тело одного из унесенных селевым потоком людей

В Дагестане было найдено тело человека, унесенного селевым потоком. Об этом в среду, 25 августа, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану Тамила Газимагомедова.

«Спасатели нашли одного человека, которого накануне унесло селевым потоком», — рассказала она ТАСС.

Отмечается, что на данный момент тело находится на опознании.

Днем ранее два туриста из Москвы и Петербурга пропали из-за подъема уровня воды в реке после ливней в Карадахской теснине и схода селя, группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. На поиски пропавших из аэропорта Махачкалы вылетел борт Ми-8, к поискам подключились спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана, кинологи, сотрудники полиции и местные жители.

Также в селе Хаджалмахи Левашинского района селевыми потоками унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились мать и сын, а в селе Куппа унесло «Газель» с мужчиной внутри. Позднее грузовик нашли в 300 м от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу.

Мощный селевой поток сошел в Дагестане. Он повредил газопровод в Левашинском районе, в результате чего почти 1 тыс. жилых домов и более 4,5 тыс. человек остались без газа.