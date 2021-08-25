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Подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени задержали

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В городе Тюмени сотрудниками Главного следственного управления Следственного комитета России установлен причастный к убийству восьмилетней школьницы. С ним проводятся следственные действия, говорится в сообщении на сайте ведомства в среду, 25 августа.

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40-летний мужчина, по предварительным данным, уже признался в совершенном преступлении. Подозреваемый жил по соседству с погибшей школьницей. Изначально сообщалось, что мужчина оказался бывшим спецназовцем. Однако по данным РЕН ТВ, подозреваемый в период с 2009 по 2011 год работал в милиции и имел звание сержанта.

В квартире тюменца прошли следственные действия, обнаружены следы на ковре и провод, похожий на тот, которым связали ребенка. Уточняется, что задержанный мог быть знаком с семьей погибшей, ранее он судим не был.

Подозреваемого задержали на 48 часов. После проведения ДНК-экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение.

«Девочка пропала 30 июня этого года, после чего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), а затем по решению председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина оно было передано для расследования в центральный аппарат ведомства», — отметили следователи.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 года у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором находились останки.

В настоящее время в Главном следственном управлении в рамках другого уголовного дела продолжается расследование обстоятельств безвестного исчезновения восьмерых детей в Тюменской области начиная с 1997 года.

Расходы на похороны девочки взял на себя один из местных предпринимателей, работающих в сфере ритуальных услуг. Его компания также оплатит церемонию прощания с дядей убитой. Мужчина умер на месте стихийного мемориала в память о племяннице в ночь на 20 августа, отмечает «Газета.ру».

20 августа волонтер, участвовавшая в поисках ребенка, сообщила журналистам, что семья девочки является асоциальной. По ее словам, мать отправила детей в детдом, когда отец был осужден за убийство. После выхода по УДО мужчина забрал детей, но регулярно злоупотреблял алкоголем вместе с их бабушкой.

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