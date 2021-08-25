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Пентагон подготовит план на случай продления сроков эвакуации из Афганистана

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Министерство обороны США разработает план на случай возможного продления сроков военной операции по эвакуации из Афганистана, которая должна завершиться 31 августа. Об этом заявил в среду, 25 августа, на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«<...> Мы — организация, занимающаяся планированием, одна из наших основных задач заключается в обеспечении того, чтобы у президента [США] были варианты [действий]. Он ясно дал понять, что хочет, чтобы эта миссия была завершена к концу месяца. Мы по-прежнему работаем над достижением этой цели, но мы будем набрасывать потенциальный [план на случай чрезвычайных ситуаций]», — сказал он.

Кибри уточнил, что ведомство намерено в последние дни перед завершением операции по эвакуации из Кабула уделять ключевое внимание выводу военнослужащих и военной техники.

Выступавший вместе с ним генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула, добавил, что в настоящее время в аэропорту Кабула ожидают эвакуации более 10 тыс. человек.

По словам Тейлора, США увеличивают количество эвакуационных рейсов из кабульского аэропорта.

Ранее в тот же день президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами (члены движения «Талибан», которое признано террористическим, запрещено в РФ). В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркивал, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не спешил с эвакуацией из Афганистана, чтобы не спровоцировать «полного кризиса доверия», но это не спасло правительство страны. По словам Салливана, в США полагают, что до 31 августа удастся вывезти из Афганистана всех желающих американцев. Он отметил, что Вашингтон перевыполняет план по темпам вывоза граждан из Афганистана.

В тот же день талибы обязали Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

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