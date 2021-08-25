Пентагон подготовит план на случай продления сроков эвакуации из Афганистана
Министерство обороны США разработает план на случай возможного продления сроков военной операции по эвакуации из Афганистана, которая должна завершиться 31 августа. Об этом заявил в среду, 25 августа, на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«<...> Мы — организация, занимающаяся планированием, одна из наших основных задач заключается в обеспечении того, чтобы у президента [США] были варианты [действий]. Он ясно дал понять, что хочет, чтобы эта миссия была завершена к концу месяца. Мы по-прежнему работаем над достижением этой цели, но мы будем набрасывать потенциальный [план на случай чрезвычайных ситуаций]», — сказал он.
Кибри уточнил, что ведомство намерено в последние дни перед завершением операции по эвакуации из Кабула уделять ключевое внимание выводу военнослужащих и военной техники.
Выступавший вместе с ним генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула, добавил, что в настоящее время в аэропорту Кабула ожидают эвакуации более 10 тыс. человек.
По словам Тейлора, США увеличивают количество эвакуационных рейсов из кабульского аэропорта.
Ранее в тот же день президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами (члены движения «Талибан», которое признано террористическим, запрещено в РФ). В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркивал, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.
23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не спешил с эвакуацией из Афганистана, чтобы не спровоцировать «полного кризиса доверия», но это не спасло правительство страны. По словам Салливана, в США полагают, что до 31 августа удастся вывезти из Афганистана всех желающих американцев. Он отметил, что Вашингтон перевыполняет план по темпам вывоза граждан из Афганистана.
В тот же день талибы обязали Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.
Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.