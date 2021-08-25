В Госдуме прокомментировали создание антироссийского фонда на Украине

Страны Запада всегда подпитывают любые конфликтные ситуации вокруг России. На это указал 25 августа глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Таким образом он прокомментировал создание фонда для «противодействия влиянию России» в восточных и южных регионах Украины. Участниками организации станут США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария.

Калашников напомнил, как в апреле 2014 года Вашингтон уже выделил $5 млрд на развитие НКО — «поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству». Теперь, по словам парламентария, страны Запада делают это в новой форме, в виде помощи «бедной», «загибающейся» Украине.

«И ничего другого — они всегда будут подпитывать вот эти пожары вокруг России, где бы они ни были — в Белоруссии, Украине, к югу России, — они всегда будут их подпитывать, как подпитывали еще даже и во времена царской империи, делали это в том же Крыму, в Афганистане, в Иране… Это было не только во времена Советского Союза — это было и в XVIII, XIX веке», — цитирует депутата «РИА Новости».

По мнению Калашникова, с 2014 года ситуация не поменялась и никакой заявленной «помощи» простое население Украины не ощутило и не почувствует.

«Денежки нужны для того, чтобы вещали, ходили, заседали, собирали «платформы» всякие — «Крымскую» и другие… Чтобы могли там ездить всякие Саакашвили, разные наши либералы и так далее, собираться, жить в хороших отелях, проводить хорошие саммиты, питаться», — добавил глава думского комитета.

23 августа на Украине прошел саммит «Крымская платформа», где обсуждали вопрос принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. В документе осуждается «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в черноморском регионе».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя проведение «Крымской платформы», заявил, что это антироссийское мероприятие, недружественное Москве.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что форум не имеет никаких перспектив. По его мнению, страны Запада таким образом подкрепляют неонацистские настроения на Украине.

По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, единственным результатом саммита стал «выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве». Обсуждение возвращения полуострова в состав Украины он счел глупым и безнадежным занятием. Кроме того, глава региона указал на то, что украинские власти продолжают демонстративно игнорировать мнение крымчан, продвигая миф об «аннексии» и «оккупации».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.