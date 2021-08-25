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Лоза прокомментировал ситуацию с обложкой альбома Nirvana

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Российский певец Юрий Лоза не увидел «детской порнографии» на обложке альбома Nevermind группы Nirvana. Об этом он рассказал в среду, 25 августа.

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«То, что это детская порнография — это смешно. Думаю, что в данном случае нужно полюбовно решить этот вопрос — дать ему немножко денег, чтобы он успокоился, и на этом всё закончить. Смешно раздувать скандал из-за фотографии маленького мальчика, это не имеет никакого отношения к порнографии», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

15 августа молодой человек, чье детское фото используется на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд из-за сексуальной эксплуатации детей. 30-летний Спенсер Элден утверждает, что не давал согласия на публикацию фотографии, на которой он запечатлен обнаженным. На момент создания фото ему было всего четыре месяца.

Кроме того, американец назвал изображение детской порнографией и указал, что группа не выполнила обещание прикрыть его гениталии наклейкой на обложке альбома и использовала фото в коммерческих целях для продвижения себя и своей музыки.

Американец подал иск против участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также наследников покойного вокалиста Курта Кобейна и фотографа обложки. С каждого фигуранта дела Элден требует не менее $150 тыс.

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