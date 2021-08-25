Россиян с иностранным гражданством примут на госслужбу «в исключительных случаях»

Россияне, имеющие гражданство другого государства, будут приниматься на государственную службу без доступа к гостайне, но при условии, если они не могут отказаться от своего иностранного гражданства. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован в среду, 25 августа, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, гражданин РФ, имеющий гражданство иностранного государства, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне, если он не может прекратить гражданство другого государства по не зависящим от него причинам.

Также он может продолжить проходить службу на замещаемой им должности и может быть переведен с его согласия на иную должность, но только в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью, а также при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы.

Невозможность прекращения гражданства другого государства будет устанавливаться решением российского лидера или же комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ.

Обращения руководителей государственных и муниципальных органов в соответствующую комиссию об их намерении разрешить гражданам, замещавшим на 1 июля текущего года должности, продолжить прохождение службы или перевести их на иные должности должны быть направлены до 15 ноября.

При этом в документе подчеркивается, что госслужащие с иностранным гражданством должны принимать все возможные меры, чтобы его прекратить, а также воздержаться от получения документов, которые удостоверяли бы их личность гражданина другого государства, и иных подобных действий в качестве иностранного подданного.

Комиссия при рассмотрении документов будет оценивать причины невозможности прекращения гражданства иностранного государства, в том числе изучать обстоятельства, мешающие этому. Если же ее члены не признают отсутствие возможности у россиянина прекратить его иностранное гражданство, то повторно обратиться он сможет только в случае существенного изменения обстоятельств.

30 апреля глава государства подписал закон, регламентирующий запрет для сотрудников госорганов или органов местного самоуправления иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом.

Согласно закону, сотрудники госорганов или органов местного самоуправления обязаны информировать работодателя об отсутствии гражданства РФ, а также о наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительство. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.