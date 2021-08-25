Финалисты конкурса Art Team встретятся на РКН

С 26 по 29 августа на площадке АНО «Диалог» и в рамках фест-форума «Российская креативная неделя» (РКН) состоится финал всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Участие в нем примут 60 креативных предпринимателей из 32 регионов страны. Организаторы Art Team — Роскультцентр совместно с АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» при поддержке Фонда президентских грантов.

В течение нескольких месяцев под руководством наставников участники конкурса проходили онлайн-обучение на курсе Art Team 2.0 «Управленческие навыки: эффективная реализация проекта», приобретали навыки управления, усиливали проекты, упаковывали их в бизнес-планы и готовили к реализации и масштабированию. В Москве финалистам предстоит пройти образовательный интенсив, разработанный Федерацией креативных индустрий. Эксперты в сфере креативных индустрий — управляющий партнер The Untitled Ventures Игорь Лутц, совладелец Yoola, партнер и визионер Xmarathon Сергей Стрельцов, основатель независимой театрально-продюсерской компании «Импресарио» Федор Елютин, креативный директор и управляющий партнер «Бонни и Слайд» Николай Пере, тренер из Business Speech Станислав Зубов — проведут для финалистов заключительный этап подготовки в формате трех интенсивных образовательных дней, в течение которых расскажут и покажут, как нужно и можно упаковать любую идею, чтобы она стала более привлекательной для потенциальных партнеров и инвесторов.

29 августа в рамках заключительного дня фест-форума «Российская креативная неделя» состоится питчинг финалистов Art Team перед экспертным жюри, в которое вошли генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский, директор КГАУ «Краевой Дворец молодежи» Андрей Ганцелевич, руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области, общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению технологического предпринимательства Анастасия Иванова, директор по данным и маркетингу АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» Афанасий Захаров, советник губернатора Воронежской области, президент ЗАО «Кинотеатр «Спартак» Михаил Носырев, заместитель генерального директора АО «ВК «Якутия», заместитель директора Фонда развития инноваций Республика Саха (Якутия) Вера Птицына, советник губернатора Нижегородской области, директор АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области» Дарья Шорина.

По итогам защиты проектов будут отобраны авторы шести лучших, чьи идеи будут реализованы в шести регионах страны при поддержке правительств данных субъектов. Молодые предприниматели также примут участие в открытых совещаниях с представителями органов власти субъектов, где смогут лично презентовать свои работы.

«Формирование креативного общества возможно, если люди, ориентированные на творческое и интеллектуальное развитие, смогут реализовывать свои амбиции. Проект Art Team, как конкурс и образовательная платформа, дает молодежи такую возможность — восполнить недостающие навыки, улучшить свою идею, рискнуть начать свой бизнес и перевести хобби или мечту в оплачиваемую работу. В креативном сегменте глобальный рынок к этому открыт, всё, что нужно сделать, — не упустить свой шанс. И участники Art Team его не упускают», — поделилась руководитель Роскультцентра Марина Абрамова.

«В современном мире большое внимание уделяется развитию креативных индустрий. Раскрыть творческий потенциал молодежи, помочь им совершить прыжок в новую жизнь — актуальная проблема нашей сегодняшней жизни. Это требует получения новых знаний, навыков и компетенций. Однако без системного подхода к развитию образовательных тенденций в области креативных индустрий эти задачи нереализуемы. Поэтому так важен интенсивный образовательный курс, который начинается в рамках проекта Аrt Team», — отметила президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.