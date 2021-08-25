В Думу внесли законопроект о праве наследников оспаривать отцовство

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о праве наследников оспаривать отцовство. Документ опубликован в среду, 22 августа, в электронной базе данных.

«Законопроектом уточняется перечень лиц, имеющих право оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений, произведенную в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Кодекса. Таким правом наделяется наследник лица, записанного отцом ребенка. При этом требование об оспаривании отцовства подлежит удовлетворению в случае, если такая запись была произведена на основании подложных документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 51 Кодекса», — говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что на данный момент оспаривать отцовство может сам отец или мать ребенка, а также сам ребенок или его опекун, а также опекун недееспособного родителя. При этом иски наследников, пытающихся оспорить биологическое родство своего отца и другого потенциального наследника, сегодня судами не принимаются, отметили в правительстве.

«Таким образом, действующее законодательство не содержит специального регулирования отношений, связанных с регламентацией порядка оспаривания отцовства для случаев <...> что, по существу, отрицает возможность защиты интересов наследников лица, записанного в качестве отца ребенка в книге записей рождений на основании подложных документов», — говорится в записке.

Кроме того, сообщается, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

11 июня Минтруд России подготовил поправки к закону о материнском капитале, согласно которым такую меру поддержки смогут получать и отцы, воспитывающие детей в одиночку. В ведомстве добавили, что сертификат на материнский капитал смогут получить мужчины, «одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года».