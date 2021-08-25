Медведчук высказался о рисках для оппозиции на Украине

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что осознавал все риски для себя, когда становился одним из лидеров оппозиции в стране. Об этом политик рассказал 25 августа в эфире телеканала «Первый независимый», комментируя домашний арест и обвинения против него.

«По поводу моего настроения. Оно не меняется, тем более в условиях опасности, в условиях борьбы. Я хорошо понимал, на что шел, когда стал оппозиционным политиком. Я понимал и понимаю сегодня, что означает борьба с действующей властью», — сказал глава политической силы.

Он допустил, что не все члены ОПЗЖ осознавали, на какие меры может пойти власть в борьбе с оппозицией.

«Может быть, мы, наша партия, до конца не понимали, до каких пределов может дойти эта власть. Но она дошла. Поэтому состояние борьбы, состояние настроя на борьбу — это главное, что есть сегодня и в моих действиях, и в моих помыслах», — отметил Медведчук.

Глава политсовета партии заверил, что намерен и дальше бороться с беззаконием и произволом действующей украинской власти. По словам политика, он ощущает поддержку со стороны членов семьи.

«Ничего не изменилось для меня. Ничего не изменилось для моей семьи, которая поддерживает меня всячески и стимулирует меня на борьбу с тем произволом, который осуществляется властью по отношению ко мне, по отношению к партии, да, собственно говоря, и по отношению ко всему тому прогрессивному, что есть у нас в стране», — добавил Медведчук.

Главу политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

Сам Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые назвал репрессиями и ответом на критику властей.

Глава политической силы также заявил о фабрикации уголовного дела в отношении него Службой безопасности Украины по указанию президента страны Владимира Зеленского.

13 мая суд поместил лидера ОПЗЖ под домашний арест сроком до 9 июля, затем продлил решение о мере пресечения на два месяца, до 7 сентября. Тогда Медведчук назвал происходящее нарушением законодательства, отметив, что прокуратура нарушила сроки подачи требования о продлении ареста.

В ОПЗЖ назвали продление домашнего ареста политика антиконституционным произволом. В партии отметили, что суд проигнорировал массовые процессуальные нарушения, допущенные в ходе следствия.