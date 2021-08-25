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Эпидемиолог рассказал о вреде кондиционеров во время пандемии COVID-19

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Использование кондиционера в помещении, в котором находится заболевший COVID-19 человек, создает риск передачи инфекции всем присутствующим. Такое мнение в интервью газете «Вечерняя Москва» высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков 25 августа.

По словам специалиста, кондиционеры и вентиляторы способствуют активному перемещению вирусных частиц по воздуху.

«Активное перемещение воздуха в закрытых помещениях, инициированное аппаратами кондиционирования и вентиляторами, может способствовать успешному заражению всех лиц в этих помещениях», — пояснил Шунков.

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В связи с этим эпидемиолог назвал гораздо более безопасным простое проветривание помещений через открытые окна.

Ранее в среду Минздрав РФ назвал условие улучшения прогноза по ситуации с COVID-19 в России. Ведомство дало свой прогноз по ситуации с коронавирусом на второе полугодие 2021 года с учетом тенденций развития санитарно-эпидемиологической обстановки в России и других странах.

Накануне главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России пока недостаточен.

По мнению эпидемиологов, для формирования устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать около 80% населения страны.

В тот же день специалисты рассказали о влиянии коллективного иммунитета на распространение COVID-19. По их словам, в странах, где такой иммунитет уже появился, число заболевших может увеличиваться только из-за новых штаммов. Но и в этом случае привитые граждане будут переносить болезнь легче, чем непривитые.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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