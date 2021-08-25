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Театральный флешмоб пройдет в Барнауле

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Артисты Алтайского театра драмы имени Шукшина выйдут в сценических костюмах на площадку перед зданием 27 августа. Флешмоб откроет уличную выставку, посвященную сценографии.

Каждый стенд будут представлять актеры в образах героев из постановок. Зрители флешмоба смогут сфотографироваться со своими любимыми персонажами. Выставка состоит из 20 информационных блоков с фотографиями идущих в репертуаре спектаклей, а также эскизами костюмов и декораций, пишет altapress.ru.

Напомним, активные работы ведутся в Государственном художественном музее Алтайского края (ГХМАК). Началось строительство главной входной группы. Площадку огородили, плиткой планируется выложить подход к крыльцу. Строители убрали забор со стороны пр. Калинина — появилась возможность оценить новую плитку. Реконструкцию здания ГХМАК проводят уже почти 10 лет. Срок окончания работ намечен на декабрь следующего года.

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