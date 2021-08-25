Основатель Blackwater Эрик Принс предложил эвакуацию из Кабула за $6,5 тыс.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс предложил услугу по эвакуации из столицы Афганистана Кабула за $6,5 тыс. с человека. Об этом 25 августа сообщает газета The Wall Street Journal.

Как отмечается, в стоимость эвакуации на чартерном самолете также входит безопасная доставка до аэропорта Кабула и посадка в самолет. Вместе с тем подчеркивается, что неясно, действительно ли Принс располагает ресурсами и возможностями для оказания подобного рода услуг.

Ранее в этот день заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал, что США и их союзники эвакуировали из Афганистана за сутки 19 тыс. человек. При этом с 14 августа было эвакуировано 82,3 тыс. человек.

Кроме того, накануне президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами. В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

24 августа официальный представитель талибов (члены движения «Талибан», которое признано террористическим, запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» запретит эвакуацию из Кабула после 31 августа. Он также добавил, что талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранных граждан.

23 августа талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.