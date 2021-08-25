Пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже выплатят по 100 тыс. рублей

Двенадцать человек, которые получили травмы средней степени тяжести в результате взрыва маршрутного автобуса в Воронеже, получат по 100 тыс. рублей компенсации. Об этом сообщил в среду, 25 августа, губернатор области Александр Гусев.

Он уточнил, что подписал распоряжение о материальной помощи за счет резервного фонда облправительства.

«Как и сообщал раньше, семьи двух погибших получат по 1 млн рублей. Трое тяжелораненых — по 500 тыс. рублей. Еще 12 человек, получивших травмы средней степени тяжести, — по 100 тыс. рублей», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Накануне губернатор информировал, что сразу семь пострадавших при взрыве выписаны из отделения первой областной больницы. По состоянию на утро вторника в медучреждениях остаются 13 человек. Один из них в реанимации в тяжелом состоянии. Десять пациентов в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел 12 августа вечером неподалеку от остановки общественного транспорта, пострадали 24 человека, около 20 попали в больницы.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии скончалась в больнице. 13 августа стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины случившегося рассматривают версию о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускало, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.