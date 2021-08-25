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Сухая трава загорелась у железной дороги в Оренбуржье на площади 2 га

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Сухая трава горит на площади 2 га вдоль железной дороги в Оренбургской области. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Возгорание, как отмечается, произошло на участке между 1408-м и 1409-м км на перегоне железнодорожных станций Новосергиевская–Платовка Южно-Уральской железной дороги.

По предварительным данным, огонь в полосу отвода железной дороги перекинулся с территории Новосергиевского района области.

В тушении пожара задействованы в том числе поезда оренбургского отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮУЖД, указали в ведомстве.

Возгорание не повлияло на движение поездов. В результате произошедшего никто не пострадал.

В пресс-службе регионального главка МЧС в среду предупредили, что на территории 23 муниципальных образований области 26 августа прогнозируется пятый класс пожарной опасности. В ведомстве призвали местных жителей быть предельно осторожными с огнем.

Ранее в этот же день сообщалось, что в национальном парке «Ленские Столбы» в Якутии ликвидировали последний лесной пожар. При этом первое возгорание было зафиксировано там 9 июня. Общая площадь пожаров, произошедших в парке за лето, составила около 23–24 тыс. га, или примерно 2% от всей территории парка.

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