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Победителей урбанистического хакатона «Города» наградят на РКН

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27 августа на площадке фест-форума «Российская креативная неделя» подведут итоги проекта Роскультцентра — всероссийского урбанистического хакатона «Города».

В мероприятии примут участие руководители федеральных ведомств, крупнейших российских компаний по развитию территорий, 42 победителя хакатона — молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры, представители 11 регионов-участников, кураторы команд, эксперты и партнеры проекта.

Мероприятие откроется встречей заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова с победителями хакатона. Замминистра обсудит с молодыми архитекторами внесение изменений в национальный проект «Жилье и городская среда».

Развитие малых городов, роль органов власти, представителей крупного бизнеса и местных сообществ в формировании комфортной городской среды и создании общественных пространств обсудят на панельной дискуссии «Молодежь как катализатор развития территорий и повышения качества городской среды». Спикерами выступят заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров, директор Российской креативной недели, руководитель Роскультцентра Марина Абрамова, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, куратор, руководитель компании «Культура потребления» Дария Женихова. Модератор дискуссии — старший преподаватель, помощник проректора МАРХИ Анастасия Успенская.

По завершении дискуссии состоится церемония награждения победителей хакатона и презентация выставки проектов благоустройства, подготовленных молодыми архитекторами.

«Проект «Города» отражает запрос общества на изменение окружающего ландшафта и городской среды. Участники хакатона создают проекты благоустройства центральных мест в российских городах, меняют облик культурных учреждений, молодежных центров, улиц, скверов. Мы рады предоставить им возможность в рамках Российской креативной недели заявить о себе и рассказать о своих проектах на федеральном уровне», — отметила директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Организаторами Российской креативной недели выступают Роскультцентр и Российский книжный союз при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

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