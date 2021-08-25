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Путин поздравил российских паралимпийцев с золотыми медалями в Токио

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валерии Шабалиной, которая принесла сборной Паралимпийского комитета РФ (ПКР) первое золото Паралимпиады в Токио, выиграв с мировым рекордом соревнования по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем. Текст поздравления опубликован в среду, 25 августа, на сайте Кремля.

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«Напряженные тренировки, вера в себя и собственные силы стали основой Вашего успеха, позволили обойти серьёзных соперниц, открыть «золотой счет» нашей команды на XVI Паралимпийских летних играх в Токио», — отметил Путин.

Также президент поздравил Романа Жданова с победой в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских играх, подчеркнув лидерские качества спортсмена. Глава государства указал, что этот успех со Ждановым разделяют его тренеры-наставники, родные и болельщики.

Президент отметил выступление и российской спортсменки Анастасии Гонтарь, которая стала обладательницей золота в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем.

«Вы блестяще выступили на самых важных, престижных для каждого спортсмена соревнованиях, проявили по-настоящему чемпионский характер и силу воли, одержали яркую, убедительную победу над достойными соперницами, весомо приумножили медальный счет нашей команды. Молодец!» — указал Путин.

Президент пожелал российским спортсменам удачи, успехов и новых достижений.

Первое золото Паралимпиады России ранее в этот день принесла Шабалина в плавании на 100 м баттерфляем. В заключительном заплыве она показала время 1 минута 03,59 секунды, побив таким образом свой мировой рекорд (1,03,68).

Жданов выиграл золото Паралимпийских игр также с мировым рекордом. Он показал время 46,49 секунды, что стало новым мировым достижением.

В свою очередь Гонтарь завоевала золото в соревнованиях по плаванию вольным стилем на 50 м. Результат спортсменки составил 27,38 с, ей не хватило 0,01 с до мирового рекорда в классе S10.

Всего в Паралимпиаде примут участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

Церемония открытия летних Паралимпийских игр в Токио состоялась 24 августа. Соревнования продлятся по 5 сентября.

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