Украинский оркестр сфальшивил во время исполнения гимна Евросоюза

Украинский оркестр во время парада в честь Дня независимости в Киеве сфальшивил во время исполнения гимна Евросоюза (ЕС) «Ода к радости» Людвига ван Бетховена. Видеоролик исполнения на своем YouTube-канале 25 августа разместил «Факти ICTV».

Музыкант, исполнявший сольную партию в начале произведения, играл фальшиво и не попадал в ноты. На это обратили внимание присутствовавшие на параде гости.

Неудачную игру украинского оркестра отметили также пользователи YouTube, поделившиеся комментариями к видеоролику.

Ранее в этот день президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для вступления в Евросоюз необходимо выполнить множество условий и Украине потребуется не менее 20 лет работы для завершения этого процесса. Говоря о перспективах вступления в ЕС стран из состава «Восточного партнерства», в число которых входят также Молдавия и Грузия, Кальюлайд отметила, что нужно предложить им либо полноценное партнерство, либо новый формат.

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День независимости Украина отмечает 24 августа с 1992 года. В 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости страны. 20 февраля 1992 года Верховная рада приняла постановление «О Дне независимости Украины», согласно которому государственный праздник был перенесен с 16 на 24 августа.

В этом году на Украине по случаю праздника провели военные парады на суше и воде. В мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

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