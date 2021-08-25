Прямой эфир
Общество
День знаний в российских школах пройдет очно
Общество
Путин заявил о необходимости модернизации системы образования в России
Спорт
Российская пловчиха Пикалова завоевала бронзу Паралимпиады в Токио
Спорт
Путин анонсировал проведение в сентябре заседания совета по развитию спорта
Мир
В ФРГ отметили возможность Nord Stream 2 AG оспорить решение суда
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России
Туризм
Ростуризм объявил о запуске новых чартеров в Татарстан и Тюменскую область
Наука
Космонавты на МКС выйдут в космос около 10 раз для интеграции двух модулей
Спорт
Пловец Николаев выиграл серебро на Паралимпиаде в Токио

Украинский оркестр сфальшивил во время исполнения гимна Евросоюза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский оркестр во время парада в честь Дня независимости в Киеве сфальшивил во время исполнения гимна Евросоюза (ЕС) «Ода к радости» Людвига ван Бетховена. Видеоролик исполнения на своем YouTube-канале 25 августа разместил «Факти ICTV».

Музыкант, исполнявший сольную партию в начале произведения, играл фальшиво и не попадал в ноты. На это обратили внимание присутствовавшие на параде гости.

Неудачную игру украинского оркестра отметили также пользователи YouTube, поделившиеся комментариями к видеоролику.

День зависимости: Украина передала судебную власть под контроль Запада
Иностранцы получили решающий голос при назначении судей

Ранее в этот день президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для вступления в Евросоюз необходимо выполнить множество условий и Украине потребуется не менее 20 лет работы для завершения этого процесса. Говоря о перспективах вступления в ЕС стран из состава «Восточного партнерства», в число которых входят также Молдавия и Грузия, Кальюлайд отметила, что нужно предложить им либо полноценное партнерство, либо новый формат.

1 июня в офисе президента Украины Владимира Зеленского создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

День независимости Украина отмечает 24 августа с 1992 года. В 1991 году Верховный совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости страны. 20 февраля 1992 года Верховная рада приняла постановление «О Дне независимости Украины», согласно которому государственный праздник был перенесен с 16 на 24 августа.

В этом году на Украине по случаю праздника провели военные парады на суше и воде. В мероприятиях приняли участие более 4 тыс. украинских военнослужащих, были приглашены представители более 30 стран.

В центре Киева показали театрализованные сценки, которые символизировали различные периоды украинской истории — начиная со времен Киевской Руси и до конфликта в Донбассе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021