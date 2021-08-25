Подготовка к эвакуации людей началась под Первоуральском из-за угрозы пожара

Эвакуация из-за природного пожара санатория-профилактория «Лесная сказка», где находятся 75 человек, включая 45 детей, готовится под Первоуральском в Свердловской области. Об этом сообщается в среду, 25 августа, на официальном сайте регионального управления МЧС.

«На данный момент из садового товарищества № 82 эвакуированы 56 человек, в том числе восемь детей. Для безопасной эвакуации населения были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн», — говорится в сообщении ведомства.

Вертолет МЧС начал тушить лесной пожар в районе деревни Хомутовка, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день сотрудники МЧС зафиксировали новый очаг лесного пожара в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовки, передает RT. Существует угроза распространения огня с поля на лесной массив.

Накануне сообщалось, что площадь природного пожара в Свердловской области, из-за которого перекрыли участок трассы Пермь–Екатеринбург, составляет 50 га.

Тушение пожара сильно осложняется тем, что огонь перекинулся с одной стороны дорожной лесополосы на другую. Чтобы не подвергать опасности жизни автомобилистов, сотрудники Госавтоинспекции перенаправляют всех проезжающих через организованные объезды в поселках и городе Ревда. Трасса может быть закрыта до утра.

Сразу несколько населенных пунктов оказались в зоне пожаров: Первоуральск, поселок Магнитка, совхоз «Первоуральский» и СНО «Волчиха».

Ранее, 24 августа, в пресс-службе МЧС России сообщили, что природный пожар уничтожил почти треть Мордовского заповедника. Площадь, пройденная огнем, составляет почти 10 тыс. га. При этом общая площадь заповедника составляет чуть более 32 тыс. га.