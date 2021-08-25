Пост о возможном переходе Роналду в ПСЖ вызвал обсуждение в Сети

Запись брата владельца французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) шейха Хамада бин Халифа Аль Тани о возможном переходе Криштиану Роналду вызвала бурную реакцию болельщиков. Пост был опубликован в Twitter 25 августа.

«Может быть?» — написал шейх, сопроводив запись фотоколлажем, на котором изображен Лионель Месси и Роналду. При этом Роналду изображен в форме парижского клуба. В настоящее время футболист выступает за итальянский «Ювентус».

Многие полагают, что если Роналду и Месси будут играть за один клуб, то у Парижа появится команда с «11 золотыми мячами». «Сделай это, все мечтают увидеть их вместе», — попросили пользователи Twitter.

Как заявлял бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи, «Ювентус» должен продать нападающего Криштиану Роналду. По его словам, спортсмен — великий игрок, но чем раньше он покинет клуб, тем лучше для двух сторон, сообщал «Спорт-Экспресс».

Роналду перешел в итальянский клуб в июле 2018-го. Сумма трансфера составила €112 млн.

11 августа «Пари Сен-Жермен» на своем сайте объявил, что шестикратный обладатель «Золотого мяча» аргентинский форвард Лионель Месси стал новым игроком команды. В тот же день бывший футболист футбольного клуба «Барселона» заявил об усердной подготовке к своему первому матчу за ПСЖ, однако затруднился назвать дату первой игры.

10 августа стало известно, что клуб готов обеспечить форварду зарплату около €35 млн за сезон. Контракт рассчитан на два года.

8 августа Месси на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны», не сдержал эмоций и заплакал. Позже он рассказал, что надеется на скорое возвращение в клуб. Он также признался, что сделал всё возможное для того, чтобы остаться в «Барселоне».