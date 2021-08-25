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В WhatsApp анонсировали новую функцию

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Разработчики мессенджера WhatsApp (WA) анонсировали появление новой функции, с помощью которой пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседников. Об этом говорится в материале, опубликованном в среду, 25 августа, на сайте WABetaInfo.

Так, в социальных сетях Instagram, Twitter, iMessage пользователи уже могут воспользоваться подобной функцией.

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«Сегодня мы можем сообщить, что начали процесс ее разработки в WhatsApp», — заявили в WABetaInfo.

Отмечается, что после тестирования новая функция будет доступна для устройств на платформах Android и iOS. Для того чтобы ей воспользоваться, нужно будет обновить приложение WA.

Ранее в августе в приложении появилась возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезнут после однократного просмотра. При этом, несмотря на то, что видео и фото пропадают из чата после их открытия собеседником, пользователь всё равно получит оповещение о прочтении.

До этого, 19 июля, в WhatsApp появилась новая функция для групповых звонков, благодаря которой пользователь может присоединиться к беседе или покинуть ее в любое время, сообщает НСН.

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