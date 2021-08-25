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В Карловых Варах состоялась мировая премьера фильма «Бестселлер»

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На 55-м Международном кинофестивале в Карловых Варах состоялась мировая премьера фильма «Бестселлер», который выйдет в российский прокат 30 сентября.

Картину лично представил исполнитель главной роли, двукратный обладатель «Оскар», британский актер Майкл Кейн. Вместе с ним на сцену вышли режиссер Лина Росслер и продюсер Джонатан Вэнджер.

Перед показом фильма Майкл Кейн поделился своими впечатлениями о работе с режиссером Линой Росслер, для которой эта картина стала полнометражным дебютом. Актер вспомнил момент, когда впервые вышел на съемочную площадку. Он знал, что режиссер фильма женщина, но не знал, кто именно.

«В первый день съемок, когда я приехал на площадку, то увидел там красивую актрису и спросил, где режиссер. И она сказала мне: «Это я». «Боже мой, ты должна играть в этом фильме, а не снимать его, ты красивая», — вспоминал Кейн.

«Но она действительно фантастический режиссер и сняла отличный фильм», — добавил актер.

«Я счастлив, что наконец-то состоится мировая премьера фильма и спасибо, что вы тоже здесь», — сказал культовый актер перед переполненным залом.

В российский прокат «Бестселлер» выйдет 30 сентября. Картину можно будет увидеть в кинотеатрах с дубляжом и в оригинале с субтитрами.

Накануне премьеры фильма «Бестселлер» в Карловых Варах Майклу Кейну вручили «Хрустальный глобус» за выдающийся художественный вклад в мировое кино.

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