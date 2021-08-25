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Колбасу и блюда во фритюре исключат из школьного меню в Иркутске

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В меню школьных столовых Иркутска появятся новые блюда. В новом учебном году продуктовый набор для школьников максимально приблизили к требованиям СанПиН. Новое меню сейчас проходит экспертизу в региональном управлении Роспотребнадзора.

Исполняющая обязанности директора МУП «Комбинат питания» Любовь Пронина рассказала ИА IrkutskMedia, что в этом году расширен список запрещенных продуктов. В него включены газированные напитки, концентрированные соки и блюда, приготовленные во фритюре. Из меню также убрали колбасные изделия.

Пронина отметила, что в рационе школьника содержится много витаминов и микроэлементов. Новое меню обязательно обсуждается с родителями — в Иркутске выстроена система родительского контроля питания детей в школах.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что День знаний в российских школах пройдет очно. Учебные заведения готовы к приему всех 17 млн школьников. Темпы капремонта образовательных учреждений ускорены вдвое.

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