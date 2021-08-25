Огромная пробка возникла из-за ДТП в Тюмени

В Тюмени в среду, 25 августа, возникла пробка протяженностью 8,5 км на Объездной дороге. Причиной стало ДТП в районе Червишевского тракта.

На Московском тракте тоже скопились автомобили. Всего в городе фиксируется 10 различных ограничений движения, отмечает портал «Наш город». Днем 25 августа около Тюмени на Ялуторовском тракте произошла авария с участием двух машин. На место инцидента прибыла скорая помощь, пострадали два человека.

В Тюмени вечером 14 августа произошла авария с участием 39-летнего мотоциклиста. В состоянии алкогольного опьянения он сбил 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась. Инцидент произошел на территории СНТ «Локомотив», 5-й км. Оказалось, что водительского удостоверения у мужчины не было. Он получил различные травмы, повредил ключицу.