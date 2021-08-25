Самолет МО РФ доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана

Самолет Минобороны РФ совершил посадку в Таджикистане с гражданами республики, эвакуированными из Афганистана. Об этом сообщили в среду, 25 августа, в пресс-службе российского оборонного ведомства.

«Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России совершил посадку на аэродроме города Гиссар Республики Таджикистан, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

О том, что четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ с гражданами России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины вылетели из Кабула, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что на борту каждого самолета находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков для оказания медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам.

Процесс эвакуации россиян из Афганистана по поручению президента России Владимира Путина начался 25 августа. Граждане РФ были размещены в автобусах возле российского посольства, колонна направилась в аэропорт Кабула. Ее движение затрудняли пробки, а также остановки на блок-постах талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ).

Как сообщал корреспондент «Известий» с места событий, для эвакуации российских граждан из Кабула три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76 сделали двухэтажными. Также для вывоза граждан из Афганистана задействован еще один борт — пассажирский Ил-62. В списке пассажиров значились 511 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.