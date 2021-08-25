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Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени отказался от прохождения полиграфа

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Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени отказался давать показания на полиграфе, передает 25 августа телеканал РЕН ТВ.

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Мужчину задержали ранее в этот же день. Он проживал в соседнем доме от жилья убитой девочки. Подозреваемый оказался 40-летним бывшим спецназовцем.

В квартире предполагаемого убийцы уже прошли обыски. Там были обнаружены следы на ковре, а также провод, похожий на тот, которым была связанна девочка.

Сейчас мужчина задержан на двое суток, с ним проводятся следственные действия. После проведения ДНК-экспертизы будет принято окончательное решение.

Другая информация о подозреваемом отсутствует, в том числе не называется его имя.

Девочка пропала 30 июня. Она ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По решению председателя СК России Александра Бастрыкина материалы дела переданы для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки обнаружили 19 августа. Сотрудники автозаправочной станции косили траву и наткнулись на мешок, в котором находились останки.

Как сообщал ранее журналистам эксперт-криминалист, профайлер и бывший консультант ГУ криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин, преступник мог быть знаком с девочкой и ее семьей. Также, вероятно, он проживал где-то рядом со своей жертвой и хорошо знал местность.

20 августа волонтер, участвовавшая в поисках ребенка, сообщила журналистам, что семья девочки является асоциальной. По ее словам, мать отправила детей в детдом, когда отец сел в тюрьму за убийство. После выхода по УДО мужчина забрал детей, однако регулярно злоупотреблял алкоголем вместе с их бабушкой.

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