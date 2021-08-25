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Около 25,5 тыс. москвичей стали донорами плазмы для борьбы с коронавирусом

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Около 25,5 тыс. жителей Москвы стали за 1,5 года донорами плазмы для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в среду, 25 августа, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Ее можно сдать после перенесенной болезни или прививки от COVID-19. В больницах плазму переливают пациентам, которые тяжело переносят COVID-19. По наблюдениям врачей, у них растут шансы выздороветь», — написал он.

Собянин отметил, что мощности горячей линии для доноров плазмы будут увеличены в два раза, передает агентство городских новостей «Москва».

Также он сообщил, что желающие сдать плазму могут позвонить на номер 8 (495) 870-45-16.

Потенциальные доноры могут получить консультацию и пройти анкетирование. Добровольцев с подходящими параметрами запишут в одно из отделений переливания крови. По решению врача их направят на расширенное обследование либо сразу на донацию, уточняется на сайте aif.ru.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что навязывать необходимость вакцинации против коронавируса нельзя, но нужно сделать всё, чтобы объяснить ее правильность.

Днем ранее Путин обратил внимание на необходимость вежливо агитировать граждан страны прививаться от коронавируса, а не угрозами увольнения.

22 августа глава государства назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией COVID-19.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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