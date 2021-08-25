Город в Рязанской области обеспечат качественной водой до конца 2021 года

До конца 2021 года жителей Спас-Клепиков (Рязанская область) обеспечат качественной питьевой водой. Глава региона Николай Любимов сообщил о строительстве водозаборного узла и артезианской скважины.

Губернатор отметил, что в Клепиковском районе на текущий момент используют ржавую воду с неприятным запахом. Появление водозаборного узла и скважины позволит нормализовать содержание в воде фтора и железа. По данным Любимова, работы завершены на 80%. Объекты водоснабжения расположены на улицах Зеленой и Луговой. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

На строительство объектов из федерального, регионального и местного бюджетов поступило порядка 52 млн рублей.

Ранее эксперты перечислили признаки некачественной водопроводной воды. К ним относят запах хлорки или испорченных продуктов. Кроме того, следует обратить внимание на появление ржавчины на чайнике, стиральной и посудомоечной машинах. О наличии сероводорода могут говорить серые пятна на вымытой посуде.