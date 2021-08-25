Nord Stream 2 проиграла дело о выводе «Северного потока – 2» из-под норм ЕС

Суд Дюссельдорфа (ФРГ) отклонил ходатайство о выводе «Северного потока – 2» из-под требований газовой директивы ЕС. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Bloomberg.

Компания — оператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG оспаривала решения немецкого Федерального сетевого агентства о введении мер ЕС.

В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной газовой директивы ЕС. Нормы предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а именно добывающая компания не должна быть владельцем трубопровода.

В Nord Stream 2 AG отметили, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов.

Этот аргумент германское агентство отвергло и суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе, добавляет «Газета.ru».

Оператор газопровода «Северный поток – 2» сообщил, что примет к сведению решение суда и оценит его.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Nord Stream 2 AG сама примет решение о дальнейших действиях. Он подчеркнул, что СП-2 является исключительно коммерческим проектом, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы.

Кроме того, в Высшем земельном суде Дюссельдорфа заявили, что компания Nord Stream 2 AG может оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы Евросоюза в Верховном суде ФРГ. В суде также добавили, что СП-2 технически не был построен, поэтому газопровод не может быть выведен из-под действия директивы.

До этого, 13 августа, депутат Европарламента Гуннар Бек рассказал «Известиям», что в Европарламенте продолжаются споры вокруг проекта. Некоторые евродепутаты не хотят допустить укрепления сотрудничества Москвы и Берлина. Однако строительство газопровода завершено на 99%, и, как заявил «Известиям» оператор проекта, трубоукладочная баржа «Фортуна» работает на заключительном участке.

В свою очередь, президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство СП-2 близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.