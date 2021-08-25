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Более 4,5 млн детей отдохнули в детских лагерях этим летом

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Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил в среду, 25 августа, что более 4,5 млн детей отдохнули в детских лагерях этим летом, что на 1,2 млн больше, чем в прошлом году.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, была обеспечена работа детских лагерей и оздоровительных центров по всей России. Разумеется, с соблюдением санитарно-профилактических мер, подчеркнул Кравцов.

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«Более 4,5 млн детей отдохнули в оздоровительных лагерях, это на 1,2 млн больше, чем в предыдущий год. Большую роль здесь сыграла программа туристического кешбэка — возврата половины стоимости путевки», — сказал глава ведомства на заседании президиума Госсовета по образованию.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин назвал недопустимым безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха. По его словам, нужно точно понимать и знать, что происходит в этих учреждениях или организациях, и сделать всё для обеспечения безопасности детей.

11 августа стало известно, что в оздоровительных лагерях Ленинградской области за две смены отдохнули 97,4% детей. Вместе с тем в 349 учреждениях летнего отдыха прошли внеплановые проверки. Наиболее распространенными нарушениями стали несоблюдения режима эксплуатации организаций.

21 апреля в послании Федеральному собранию глава государства предложил субсидировать в 2021 году половину стоимости путевок в детские летние лагеря, сделав таким образом детский оздоровительный отдых максимально доступным.

С 25 мая в России стартовала программа кешбэка на путевки, купленные в детские лагеря. Родители могут купить путевки в лагеря по всей стране и в течение пяти дней получать автоматический возврат денежных средств на карту «Мир».

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