Обрушившийся дом снесут за 6,6 млн рублей в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону выбрали подрядчика, который осуществит снос дома на улице Социалистической. Здание частично обрушилось в июле.

Дом был признан аварийным еще в 2017 году, однако в нем продолжали жить люди. После сильного ливня одна из стен здания обрушилась, завалив кирпичами проезжую часть. Никто не пострадал. Администрация Кировского района приняла решение о сносе дома.

Подрядчик был выбран с помощью электронного аукциона. Заявки подали три компании, победитель торгов предложил свои услуги за 6,6 млн рублей. Работы по сносу остова дома будут проведены к середине сентября. Об этом пишет RostovGazeta.

22 августа в Ижевске ребенок пострадал в результате обрушения части кирпичной стены технического этажа жилого дома. Четырехлетнему мальчику оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.