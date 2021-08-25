Американист оценил заявление Байдена о поиске ИГ путей для атак на США в Кабуле

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в среду, 25 августа, в беседе с «Известиями» оценил выступление президента США Джо Байдена, в котором он в том числе рассказал о том, что ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ) ищет пути для совершения атак на силы Штатов и их союзников в Афганистане.

По его словам, глава Белого дома противоречит сам себе, в одном выступлении говоря о том, что ИГ является заклятым врагом радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), и тут же указывая на координацию возможных дальнейших шагов в ответ на действия талибов.

«На английском языке это называется confusion. Как бы мы ни относились к «Талибану», может, имело бы смысл координировать с ним борьбу с ИГ и «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в РФ. — Ред.), у которых есть определенные силы в Афганистане. К тому же США приходится говорить с «Талибаном» по другим вопросам, вот и директор ЦРУ [Уильям Бернс] недавно беседовал с их лидерами», — сказал Лозанский.

При этом американист напомнил: как «Талибан», так и ИГ появились с помощью США — «Талибан» появился при 39-м президенте Соединенных Штатов Джимми Картере, а ИГ — это результат вторжения в Ирак при 43-м американском лидере Джордже Буше-младшем.

Накануне Байден во время выступления, посвященного ситуации в Афганистане, заявил, что группировка «ИГ-Хорасан» (ответвление ИГ, запрещено в РФ) ищет пути для атаки на США и союзников в Афганистане. Американский лидер отметил, что полон решимости обеспечить американскую миссию в стране, при этом он подчеркнул, что помнит о возрастающих рисках.

Как отметил американский президент, талибы пока работают с США и дают возможность вывозить людей, но это «неустойчивая ситуация». Кроме того, Байден указал на то, что страны «большой семерки» (G7) достигли договоренности по движению «Талибан» и будут выступать в отношении него единым фронтом.

Также 24 августа появилась информация о том, что директор ЦРУ провел в Кабуле тайную встречу с лидером политического крыла «Талибана» Абдулом Гани Барадаром. Однако позднее как сами талибы, так и пресс-секретарь главы Белого дома Джен Псаки опровергли эти данные.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

23 августа талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из страны до указанного срока — 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.