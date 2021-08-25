Педагог из Ярославля пожаловалась Путину на образ учителя из шоу «Наша Russia»

Образ учительницы Снежаны Денисовны, представленный создателями телепроекта «Наша Russia», вызывает смех, но и «разрушает образ учителя и школы в целом». Об этом рассказала президенту России Владимиру Путину учитель истории из Ярославля Жанна Торхова в ходе онлайн-встречи главы государства с учителями и преподавателями вузов.

По ее словам, россиянам не хватает положительного образа учителя в современной массовой культуре. Необходимо, чтобы общество не только воспринимало педагогов в юмористическом ключе, но и гордилось ими, отметила учитель школы № 26. Также она выразила несогласие с тем, что учителя оказывают «услугу», потому что они учат детей, наставляют будущее поколение.

Как добавила Торхова, она общается с молодыми педагогами и понимает, что необходимо повышать престиж профессии. Это поддержит молодых и удержит их в профессии. Сама Торхова преподает в школе уже 10 лет, является представителем педагогической династии. В прошлом году ученик школы № 26 стал одним из победителей конкурса «Большая перемена».

Ранее в этот день российский лидер заявил о необходимости модернизировать российскую систему образования. Как отметил Путин на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования, в нынешнем году все российские школы должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Кроме того, глава государства заявил, что систему оплаты труда педагогов надо совершенствовать. Также он предложил объявить 2023-й Годом педагога в России.