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Климов оценил ситуацию у границ России из-за событий в Афганистане

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Ситуация вокруг российских границ из-за событий в Афганистане может потребовать законодательных нововведений в сфере безопасности. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«Мы действительно знаем о том, что есть желание под видом беженцев экстремистам проникнуть на территорию СНГ, ОДКБ [Организация договора по коллективной безопасности]», — сказал парламентарий в интервью «РИА Новости», опубликованном в среду, 25 августа.

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Климов уточнил, что «всё это требует, безусловно, реагирования, в том числе и на законодательные, может быть, какие-то нововведения». При этом, по его словам, данные законодательные инициативы могут быть в сфере безопасности. В частности, речь идет о миграции и приграничном сотрудничестве специальных структур.

Ранее в этот день лидер афганского сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что Россия может вмешаться и помочь созданию в Афганистане инклюзивного правительства, так как это в ее интересах. Он считает, что Москва может помочь провести «что-то вроде экстренных мирных переговоров».

В то же время представитель движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) Забихулла Муджахид отметил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.

Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

17 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. Лавров также подчеркнул, что готовность талибов уважать мнение других является позитивным сигналом.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

23 августа талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

В тот же день советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не спешил с эвакуацией из Афганистана, чтобы не спровоцировать «полного кризиса доверия», но это не спасло правительство страны.

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