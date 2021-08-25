Продажи обновленного Kia Cerato в России начнутся 8 сентября

Официальные дилеры Kia в России начнут продажу обновленного седана Cerato 8 сентября 2021 года. Об этом 25 августа говорится в релизе компании Kia Russia & CIS, поступившем в «Известия».

Как отмечается, в этот день также будут объявлены цены и комплектации новинки. Модель станет первой на российском рынке, которая получит новую эмблему Kia. Что касается внешнего оформления седана, обновлению подверглись головная и задняя оптика, решетка радиатора, передний и задний бамперы. Кроме того, будет предложено новое оформление легкосплавных колесных дисков.

Помимо прочего, для седана доступен самый современный набор систем безопасности и помощи водителю комплекса Drive Wise, в который входят до 11 электронных систем и ассистентов, облегчающих управление автомобилем и делающих поездки безопаснее.

Cerato оснащается новой мультимедийной системой с восьмидюймовым дисплеем и беспроводной поддержкой платформ Apple Car Play и Android Auto, которые также дают возможность использовать сервисы «Яндекса».

Кроме того, Kia впервые представит в России заводской комплекс телематики Kia Connect, что позволит владельцу дистанционно активировать различные функции автомобиля — дистанционно заводить и прогревать двигатель, устанавливать настройки климат-контроля, управлять дверными замками.

Производство обновленного седана Kia Cerato началось 2 августа на заводе «Автотор» в Калининграде. Габаритная длина автомобиля составляет 4640 мм, колесная база — 2700 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1450 мм.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»).

Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.