В Белоруссии выявили 1357 случаев коронавируса за сутки

В Белоруссии за сутки выявили 1357 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 августа, сообщает агентство «БелТА».

Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 достигло 472 852. Всего в республике выздоровели 466 332 пациента с подтвержденным коронавирусом, передает RT.

По информации минздрава страны, за весь период распространения инфекции на территории Белоруссии умерли 3712 пациентов с коронавирусом.

Накануне в республике выявили 860 случаев коронавируса.

12 августа глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что в республике вакцину от COVID-19 планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в июне сообщил, что белорусский препарат от коронавируса является аналогом российской вакцины «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Технология ее производства простая и относительно дешевая, добавил специалист. Испытания препарата начались в июне.