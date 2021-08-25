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Синоптики рассказали о росте числа аномальных погодных явлений в РФ

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Количество опасных гидрометеорологических явлений возросло по сравнению с концом прошлого века примерно в два раза. Об этом в среду, 25 августа, заявил климатолог Андрей Киселев.

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Он также отметил, что в последние десять лет наблюдается тенденция перехода от легких дождей к ливням.

Климатолог Владимир Семенов считает, что с каждым годом погодных аномалий будет становиться всё больше.

«Антициклон, который стоял над европейской частью, стал причиной аномалий, которые были в южных регионах: интенсивные осадки, сниженное давление. Такие условия ожидаются и в дальнейшем», — рассказал он порталу Е1.

Однако, по его словам, серьезных отклонений от нормы в прогнозе на осень не ожидается.

«Если смотреть на европейский прогноз, то сентябрь-октябрь чуть теплее нормы. В центральной Сибири октябрь может быть теплее нормы больше чем на градус. Ноябрь отличается от нормы на европейской территории не так сильно, а вот за Уралом будет потеплее градуса на полтора, чем среднемесячная норма. В целом территория России покрыта аномалиями, которые превышают норму. Скажем так, теплая будет осень», — заявил он.

Прогнозы на зиму пока строить рано, добавил Семенов. Однако, судя по прошлым годам, наблюдается тенденция к теплым зимам.

23 августа климатолог, доцент Агротехнологической академии Владимир Рябов предупредил, что если человечество не предпримет серьезных усилий, чтобы замедлить глобальное потепление, то уже через 100 лет уровень Мирового океана может подняться на 5 м. Эксперт объяснил, что если уровень Мирового океана поднимется всего на несколько метров, то под водой окажется порядка 30% территории суши, причем самые густонаселенные.

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