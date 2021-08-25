Доля сортируемого мусора превысила 80% в Рязанской области

В Рязанской области выросла доля сортируемого мусора. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

По словам главы региона, в Рязанской области в 2020 году накопилось 500 тыс. т отходов. На сортировку направили свыше 400 тыс. т. Таким образом, доля сортируемого мусора превысила 80%. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Любимов напомнил, что для глубокой обработки и утилизации отходов в регионе построят экотехнопарк. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Экология». Комплекс мусоропереработки расположится в 20 км от Рязани. Предполагается, что экотехнопарк запустят в 2024 году.

Минприроды РФ предложило отказаться от 28 видов товаров из пластика к 2024 году. Речь идет об одноразовой упаковке и посуде, непрозрачных и цветных бутылках. Также в ведомстве уточнили, что количество перерабатываемой упаковки через девять лет должно вырасти до 85%.