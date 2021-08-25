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В Киеве подростки в День независимости сожгли флаг Украины

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В Киеве в ночь на День независимости Украины подростки сожгли национальный флаг. Об этом 25 августа сообщил Telegram-канал «Киев без цензуры».

Инцидент произошел прямо во дворе многоэтажного дома по улице Радужной в Днепропетровском районе Киева.

По словам местной жительницы, ночью во дворе этого дома развлекалась компания, которая часто отдыхает в этом месте. Жители увидели происходящее и вызвали полицию. Правоохранители, приехав на место, нашли на дереве сожженный украинский флаг.

Подозреваемых установили по видео с камер наблюдения. Ими оказались двое 12-летних подростков.

Публичное надругательство над государственным флагом Украины наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев. Не уточняется, что грозит в таком случае несовершеннолетним.

Ранее, 20 августа, стало известно, что в расположенном на юге Украины городе Херсоне упал огромный флагшток с гербом, установленный ко Дню независимости страны. По информации портала «Страна.ua», флагшток раздавил припаркованный под ним автомобиль премиального класса Lexus, который принадлежал чиновнику, ответственному за установку постройки. Отмечается, что машина не была указана в декларации чиновника.

День независимости Украина отмечает 24 августа с 1992 года. Центральным событием праздника стали военные парады, они прошли в Киеве и Одессе. По данным «Газета.ру», в общей сложности в них были задействованы более 5 тыс. военных и представителей оборонного сектора, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

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